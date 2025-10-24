

تألق الفنان عمرو وهبة بإطلالة جذابة رفقة زوجته، على السجادة الحمراء خلال حضوره فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.



وارتدى عمرو بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص بنفس اللون.



بينما ارتدت زوجته فستانا طويلا باللون البيبي بلو، واعتمدت مكياجا ناعمت إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود.



ونسقت مع الفستان حجاب رأس باللون الأبيض، وكلاتش باللون الفضي اللامع.



وتشهد مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر اليوم حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يسلط الضوء على صناعة السينما، وآخر صيحات الموضة.



وعلى مدار 8 أيام، تنافست النجمات خلال فعاليات المهرجان في استعراض أجمل الإطلالات بتوقيع أبرز المصممين، لتتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء عالمي يخطف الأنظار كل مساء.



ويقام حفل الختام داخل مركز مؤتمرات الجونة، بمشاركة نخبة من نجوم الفن وصناع الموضة، وسط تغطية إعلامية واسعة.