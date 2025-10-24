إعلان

فستان بظهر مكشوف.. رانا رئيس بإطلالةٍ جريئة في ختام الجونة السينمائي

كتبت- نرمين ضيف الله:
تصوير- علاء أحمد

07:44 م 24/10/2025
    الفنانة رانا رئيس
    الفنانة رانا رئيس
    الفنانة رانا رئيس

ظهرت الفنانة رانا رئيس بإطلالة جريئة، على السجادة الحمراء خلال حضورها فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.


وارتدت رانا فستانا بظهر مكشوف طويلا وشفافا باللون البينك بقصة كت، ومزين بتطريزات هاند ميد.


واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بالألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.


وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم، وعقد.


وتشهد مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر اليوم حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يسلط الضوء على صناعة السينما، وآخر صيحات الموضة.


وعلى مدار 8 أيام، تنافست النجمات خلال فعاليات المهرجان في استعراض أجمل الإطلالات بتوقيع أبرز المصممين، لتتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء عالمي يخطف الأنظار كل مساء.


ويقام حفل الختام داخل مركز مؤتمرات الجونة، بمشاركة نخبة من نجوم الفن وصناع الموضة، وسط تغطية إعلامية واسعة.

