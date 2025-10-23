نور إيهاب بإطلالة جريئة في اليوم الثامن من الجونة

هنادي مهنا بإطلالة ناعمة في اليوم الثامن من الجونة

ظهرت الفنانة نور إيهاب بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الثامن من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت نور إيهاب فستان قصير بقصة "الكب" باللون الأحمر .



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود



واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة باللون الفضي.



وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.