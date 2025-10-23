إعلان

نور إيهاب بإطلالة جريئة في اليوم الثامن من الجونة

كتبت- نرمين ضيف الله
تصوير- علاء أحمد

08:56 م 23/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الفنانة نور إيهاب
  • عرض 4 صورة
    الفنانة نور إيهاب
  • عرض 4 صورة
    الفنانة نور إيهاب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


ظهرت الفنانة نور إيهاب بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الثامن من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت نور إيهاب فستان قصير بقصة "الكب" باللون الأحمر .


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود


واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة باللون الفضي.


وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

الفنانة نور إيهاب نجمات مهرجان الجونة السينمائي الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل
الوطنية للانتخابات تعلن رسميًا أسماء مرشحين "القاهرة" بنظام الفردي (كشف أسماء)