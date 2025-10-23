نسرين أمين بإطلالة كاجوال في فعاليات اليوم الثامن من الجونة

شيري عادل ساحرة .. فساتين "الأوف شولدر" تسيطر على السجادة الحمراء في الجونة

بإطلالة كاجول.. توفيق عكاشة وزوجته في فعاليات اليوم الثامن من الجونة

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة نسرين أمين بإطلالة جريئة خلال حضورها فعاليات اليوم الثامن من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وارتدت توب كت باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها بنطلون جينز باللون الفاتح.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وحقيبة باللون الوردي.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.