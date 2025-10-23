إعلان

نسرين أمين بإطلالة كاجوال في فعاليات اليوم الثامن من الجونة

كتبت- شيماء مرسي

04:57 م 23/10/2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    نسرين أمين بإطلالة كاجوال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة نسرين أمين بإطلالة جريئة خلال حضورها فعاليات اليوم الثامن من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وارتدت توب كت باللون الأبيض ونسقت مع إطلالتها بنطلون جينز باللون الفاتح.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وحقيبة باللون الوردي.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

نسرين أمين بإطلالة كاجوال مهرجان الجونة الجونة الفنانة نسرين أمين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب يهدد إسرائيل: ضم الضفة لن يحدث.. أعطيت كلمتي للدول العربية
صور.. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بالمتحف الكبير قبل افتتاحه
خاص.. تفاصيل مشادة صلاح وسلوت داخل غرفة الملابس: "ده قلة احترام"