لقاء الخميسي بفستان جذاب في مهرجان الجونة السينمائي


كتبت- شيماء مرسي

10:48 م 21/10/2025
تصوير- علاء أحمد


ظهرت الفنانة لقاء الخميسي بإطلالة جذابة خلال حضورهم اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت لقاء فستان طويل بقصة الكب باللونين الأبيض والأسود.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

