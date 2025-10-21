إعلان

آية سماحة بفستان جريء في سادس أيام مهرجان الجونة

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

10:40 م 21/10/2025
ظهرت الفنانة أية سماحة بإطلالة جريئة خلال حضورهم اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت أية فستان طويل كت باللون البيج اللامع مزينا بالتطريزات بالكامل.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت إن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.



