"الأسود يليق بها".. هنا شيحة بفستان شفاف في سادس أيام الجونة

"بينهن رانيا يوسف".. أجرأ 20 إطلالة في سادس أيام مهرجان الجونة



تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة هنا شيحة بإطلالة جريئة خلال حضورهم اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت هنا فستان طويل باللون الأسود بقصة الأوف شولدر شفاف عند منطقة الخصر.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.