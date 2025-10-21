أمينة خليل بلوك جذاب في سادس أيام مهرجان الجونة

"بينهن رانيا يوسف".. أجرأ 20 إطلالة في سادس أيام مهرجان الجونة



تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة أمينة خليل بإطلالة جذابة خلال حضورهم اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وارتدت أمينة بدلة باللون الأبيض ونسقت أسفلها توب بنفس اللون.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.