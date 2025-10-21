إعلان

أمينة خليل بلوك جذاب في سادس أيام مهرجان الجونة

كتبت- شيماء مرسي

10:12 م 21/10/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 8 صورة
    564835927_2250301995437141_7429535847353302021_n
  • عرض 8 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 8 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 8 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 8 صورة
    أمينة خليل
  • عرض 8 صورة
    أمينة خليل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة أمينة خليل بإطلالة جذابة خلال حضورهم اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وارتدت أمينة بدلة باللون الأبيض ونسقت أسفلها توب بنفس اللون.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

أمينة خليل مهرجان الجونة إطلالة أمينة خليل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تقرير- 4 أسباب.. لماذا الاستثمار في الفضة خيار جاذب في 2025؟