داليا شوقي بإطلالة ناعمة في خامس أيام الجونة السينمائي

ظهرت الفنانة داليا شوقي بإطلالة أنيقة خلال حضورهم اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت داليا فستان طويل كت باللون الفضي اللامع ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.