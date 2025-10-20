إعلان

داليا شوقي بإطلالة ناعمة في خامس أيام الجونة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

10:22 م 20/10/2025
    الفنانة داليا شوقي
    الفنانة داليا شوقي
    الفنانة داليا شوقي
    الفنانة داليا شوقي

ظهرت الفنانة داليا شوقي بإطلالة أنيقة خلال حضورهم اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت داليا فستان طويل كت باللون الفضي اللامع ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

