ساحرة وجذابة.. أمينة خليل تسرق الأضواء بفستان أنيق

ظهرت الفنانة أمينة خليل بإطلالة ساحرة خلال حضورهم اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت أمينة فستان طويل متعدد الألوان بقصة "الكب"، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.