"سحر اللون البيج".. ليلى علوي بفستان أنيق في مهرجان الجونة السينمائي

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

10:04 م 20/10/2025
    الفنانة ليلى علوي
    الفنانة ليلى علوي
    الفنانة ليلى علوي
    الفنانة ليلى علوي
    الفنانة ليلى علوي

ظهرت الفنانة ليلى علوي بإطلالة أنيقة خلال حضورهم اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت ليلى فستان طويل باللون البيج بأكمام طويلة وواسعة ومزينا بالتطريزات بالكامل.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

الفنانة ليلى علوي لجونة هرجان الجونة

