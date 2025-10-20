"سحر اللون البيج".. ليلى علوي بفستان أنيق في مهرجان الجونة السينمائي

إنجي علي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

ظهرت الفنانة ليلى علوي بإطلالة أنيقة خلال حضورهم اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت ليلى فستان طويل باللون البيج بأكمام طويلة وواسعة ومزينا بالتطريزات بالكامل.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت أن تترك شعرها منسدلا بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.