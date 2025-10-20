روجينا ببدلة جذابة في خامس أيام مهرجان الجونة

إنجي علي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة



ظهرت الفنانة روجينا بإطلالة جذابة خلال حضورهم اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت بدلة من المخمل باللون الموف ونسقت أسفلها توب باللون الموف اللامع، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الأسود.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.