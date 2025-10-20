إعلان

روجينا ببدلة جذابة في خامس أيام مهرجان الجونة

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

10:00 م 20/10/2025
    الفنانة روجينا
    الفنانة روجينا
    الفنانة روجينا
    الفنانة روجينا
    الفنانة روجينا

ظهرت الفنانة روجينا بإطلالة جذابة خلال حضورهم اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت بدلة من المخمل باللون الموف ونسقت أسفلها توب باللون الموف اللامع، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الأسود.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

الفنانة روجينا لجونة هرجان الجونة

