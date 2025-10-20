ثراء جبيل تخطف الأنظار بإطلالتها الجريئة في الجونة

إنجي علي بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

رانيا يوسف جريئة ونجلاء بدر بفستان مفتوح.. 25 إطلالة للنجمات في اليوم



ظهرت الفنانة ثراء جبيل بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.



وارتدت ثراء فستان جريء باللون النبيتي مكشوف عند منطقة الصدر ومصنوع من قماش الشيفون.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.



واختارت ثراء أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.



وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.