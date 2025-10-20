إعلان

ثراء جبيل تخطف الأنظار بإطلالتها الجريئة في الجونة

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

09:38 م 20/10/2025
    الفنانة ثراء جبيل
    الفنانة ثراء جبيل
    الفنانة ثراء جبيل
    الفنانة ثراء جبيل

ظهرت الفنانة ثراء جبيل بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت ثراء فستان جريء باللون النبيتي مكشوف عند منطقة الصدر ومصنوع من قماش الشيفون.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت ثراء أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

