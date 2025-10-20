بسمة داوود تتألق بالأحمر الناري في مهرجان الجونة
كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد
ظهرت الفنانة بسمة داوود بإطلالة جذابة خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.
وارتدت بسمة فستان طويل باللون الأحمر الناري بقصة "الكب"، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد باللون الذهبي.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.
واختارت بسمة أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.
وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وأسورة وخاتم.