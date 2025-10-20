إعلان

بسمة داوود تتألق بالأحمر الناري في مهرجان الجونة

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

06:53 م 20/10/2025
    الفنانة بسمة داوود
    الفنانة بسمة داوود
    الفنانة بسمة داوود
    الفنانة بسمة داوود
    الفنانة بسمة داوود

ظهرت الفنانة بسمة داوود بإطلالة جذابة خلال حضورها اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وارتدت بسمة فستان طويل باللون الأحمر الناري بقصة "الكب"، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد باللون الذهبي.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت بسمة أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وأسورة وخاتم.

الفنانة بسمة داوود لجونة هرجان الجونة

