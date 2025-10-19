روجينا تتألق باللون الوردي الساحر على الريد كاربت

علا رشدي ببدلة غير تقليدية في ثالث أيام الجونة.. سعرها صادم

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة روجينا بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وأطلت روجينا بفستان طويل كت باللون الوردي مزينا بالتطريزات من الأعلى ومزود باكستنشن من الحرير.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود. واختارت روجينا أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق.