إعلان

بفتحة ساق.. يسرا اللوزي بإطلالة جريئة في رابع أيام الجونة

كتبت- نرمين ضيف الله
تصوير- علاء أحمد

07:39 م 19/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الفنانة يسرا اللوزي
  • عرض 9 صورة
    الفنانة يسرا اللوزي
  • عرض 9 صورة
    الفنانة يسرا اللوزي
  • عرض 9 صورة
    الفنانة يسرا اللوزي
  • عرض 9 صورة
    الفنانة يسرا اللوزي
  • عرض 9 صورة
    الفنانة يسرا اللوزي
  • عرض 9 صورة
    الفنانة يسرا اللوزي
  • عرض 9 صورة
    الفنانة يسرا اللوزي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


ظهرت الفنانة يسرا اللوزي بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.


وارتدت يسرا فستان طويل باللون الأخضر اللامع بصيحة "وان شولدر".


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.


واختارت يسرا اللوزي أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.


وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وانسيال، وكلاتش سوداء.

الفنانة يسرا اللوزي لجونة هرجان الجونة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان