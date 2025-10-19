بفتحة ساق.. يسرا اللوزي بإطلالة جريئة في رابع أيام الجونة
كتبت- نرمين ضيف الله
تصوير- علاء أحمد
ظهرت الفنانة يسرا اللوزي بإطلالة جريئة خلال حضورها اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.
وارتدت يسرا فستان طويل باللون الأخضر اللامع بصيحة "وان شولدر".
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.
واختارت يسرا اللوزي أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.
وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وانسيال، وكلاتش سوداء.