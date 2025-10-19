تصوير- علاء أحمد

أشاد ناقد الموضة المصري محمد الشريف بإطلالة الفنانة أمينة خليل خلال مشاركتها في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

وقال الشريف، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، إن إطلالة أمينة تميزت بطابع كلاسيكي راقي، ووصف اللوك بأنه أنيق ومناسب لأجواء المهرجان.

كما أشار إلى أن المكياج، تسريحة الشعر، والمجوهرات، كانت موفقة ومتناسقة، ما أضفى لمسة من الرقي والأنوثة على ظهورها على السجادة الحمراء.