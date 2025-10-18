أحمد السعدني بإطلالة أنيقة في ثالث أيام الجونة

جاكيت بـ 17 ألف جنيه.. أحمد مالك بإطلالة شتوية كاجوال في "الجونة السينمائي"

ظهر الفنان أحمد السعدني، بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء خلال حضوره فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

ارتدى أحمد جاكيت قصير باللون الأسود، ونسق أسفله تيشرت باللون الأخضر الفاتح، مع بنطلون أسود.

وأكمل اللوك بارتداء حذاء أنيق باللون البني.

وارتدى إكسسوارات بسيطة مكونة من قلادة، ونظارة شمسية، بالإضافة إلى، ساعة يد.