أحمد السعدني بإطلالة أنيقة في ثالث أيام الجونة

كتبت- أسماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد

10:41 م 18/10/2025
ظهر الفنان أحمد السعدني، بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء خلال حضوره فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

ارتدى أحمد جاكيت قصير باللون الأسود، ونسق أسفله تيشرت باللون الأخضر الفاتح، مع بنطلون أسود.

وأكمل اللوك بارتداء حذاء أنيق باللون البني.

وارتدى إكسسوارات بسيطة مكونة من قلادة، ونظارة شمسية، بالإضافة إلى، ساعة يد.

أحمد السعدني بإطلالة أنيقة أحمد السعدني مهرجان الجونة

