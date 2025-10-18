تصوير علاء أحمد

تألقت هنا شيحة بإطلالة أنيقة ومبهرة جمعت بين الفخامة والأنوثة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي.

ارتدت فستانًا أسود بتصميم درامي من دون أكمام، يتميز بقماش متدرج الطبقات ومزخرف بزهرة بارزة على منطقة الصدر، ما أضفى على الإطلالة لمسة فنية ورومانسية لافتة.

واختارت تسريحة شعر بسيطة وأنيقة، حيث اعتمدت الشعر المنسدل الأملس بفرق وسطي، ما أظهر ملامحها بوضوح وزاد من نعومة الإطلالة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات راقية، شملت عقدًا رقيقًا وسوارًا لامعًا، بالإضافة إلى أقراط ناعمة، مما أضاف لمسة من البريق دون مبالغة.

واعتمدت مكياجًا ناعمًا يبرز جمالها الطبيعي، مع أحمر شفاه وردي وبشرة مضيئة.