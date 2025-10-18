إعلان

هنا شيحة تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي


كتبت- نرمين ضيف الله

10:32 م 18/10/2025
    هنا شيحة تخطف الأنظار بفستان أسود
    هنا شيحة تخطف الأنظار بفستان أسود
    هنا شيحة تخطف الأنظار بفستان أسود

تصوير علاء أحمد

تألقت هنا شيحة بإطلالة أنيقة ومبهرة جمعت بين الفخامة والأنوثة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي.

ارتدت فستانًا أسود بتصميم درامي من دون أكمام، يتميز بقماش متدرج الطبقات ومزخرف بزهرة بارزة على منطقة الصدر، ما أضفى على الإطلالة لمسة فنية ورومانسية لافتة.
واختارت تسريحة شعر بسيطة وأنيقة، حيث اعتمدت الشعر المنسدل الأملس بفرق وسطي، ما أظهر ملامحها بوضوح وزاد من نعومة الإطلالة.

وزينت إطلالتها بمجوهرات راقية، شملت عقدًا رقيقًا وسوارًا لامعًا، بالإضافة إلى أقراط ناعمة، مما أضاف لمسة من البريق دون مبالغة.

واعتمدت مكياجًا ناعمًا يبرز جمالها الطبيعي، مع أحمر شفاه وردي وبشرة مضيئة.

هنا شيحة إطلالة هنا شيحة مهرجان الجونة

