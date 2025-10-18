إعلان

فستان قصير وبدلة كلاسيكية .. خالد سليم وزوجته يخطفان الأنظار في الجونة

كتب- نرمين ضيف الله:

09:58 م 18/10/2025
    الفنان خالد سليم وزوجته
    الفنان خالد سليم وزوجته
    الفنان خالد سليم وزوجته

خطف الفنان خالد سليم وزوجته الأنظار خلال مشاركتهما في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي، أثناء عرض فيلم «كولونيا».

وظهرت زوجة خالد سليم بإطلالة جريئة ولافتة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا "كب" منقطًا ومكشوف الكتفين، منحها لمسة من الجرأة والتجديد في آن واحد.

واعتمدت تسريحة شعر منسدلة بطريقة بسيطة، مع مكياج ناعم ركز على إبراز العيون، لتبدو بإطلالة تجمع بين الأنوثة والرقي.

أما الفنان خالد سليم، فاختار إطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث تألق ببدلة باللون الأسود الداكن، نسّقها مع قميص وردي فاتح وحذاء أسود، ليكمل مظهرًا متناسقًا وأنيقًا على السجادة الحمراء.

الفنان خالد سليم وزوجته الجونة مهرجان الجونة

