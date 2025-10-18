فستان قصير وبدلة كلاسيكية .. خالد سليم وزوجته يخطفان الأنظار في الجونة

خطف الفنان خالد سليم وزوجته الأنظار خلال مشاركتهما في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي، أثناء عرض فيلم «كولونيا».

وظهرت زوجة خالد سليم بإطلالة جريئة ولافتة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا "كب" منقطًا ومكشوف الكتفين، منحها لمسة من الجرأة والتجديد في آن واحد.

واعتمدت تسريحة شعر منسدلة بطريقة بسيطة، مع مكياج ناعم ركز على إبراز العيون، لتبدو بإطلالة تجمع بين الأنوثة والرقي.

أما الفنان خالد سليم، فاختار إطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث تألق ببدلة باللون الأسود الداكن، نسّقها مع قميص وردي فاتح وحذاء أسود، ليكمل مظهرًا متناسقًا وأنيقًا على السجادة الحمراء.