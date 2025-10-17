الأبيض يليق بها.. منة شلبي بإطلالة جذابة في ثاني أيام الجونة

صور لـ لبلبة بإطلالة جذابة في فعاليات اليوم الثاني من الجونة

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة منة شلبي، بإطلالة جذابة، خلال حضورها فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وتألقت منة مرتدية توب باللون الأبيض، ونسقت أسفله توب بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

تتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.