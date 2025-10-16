25 صورة.. أجمل إطلالات نجمات الفن على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان

تصوير علاء أحمد

تألقت الفنانة بسنت شوقي مع زوجها الفنان محمد فراج بإطلالة متناسقة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي.

وارتدت بسنت فستان سهرة طويل بقصة "كب" باللون الأخضر الفوسفوري.

ويتميز الفستان بتطريزات معقدة باللون الأخضر بدرجاته المختلفة، فيما تغطي منطقة الصدر والجزء العلوي، مما يمنح الفستان مظهرا جريئا ومميزا.

واعتمدت بسنت تسريحة شعر مرفوعة على شكل ذيل حصان، ما أبرز ملامح وجهها وأناقة الفستان، بينما المكياج يبدو قويا ومرتكزا على إبراز العينين، وزينت إطلالتها بأقراط متدلية تتناسب مع ستايل فستان السهرة.

كما ظهر الفنان محمد فراج بدلة سهرة رسمية كلاسيكية باللون الأسود، ارتدى تحتها قميصا أبيض رسميا مع ربطة عنق سوداء كجزء من إطلالة "البلاك تاي" الكلاسيكية.

وظهر فراج بلحية رمادية مشذبة وشعر قصير، ما أضاف لمسة من الأناقة والوقار لإطلالته.

وتتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.