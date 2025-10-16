25 صورة.. أجمل إطلالات نجمات الفن على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان

تصوير- علاء أحمد

أطلت المخرجة إيناس الدغيدي بإطلالة جريئة خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وارتدت إيناس فستان طويل شفاف من الأعلى باللون الأبيض، ونسقت مع إطلالتها حقيبة باللون الفضي

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

واختارت إيناس تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

تتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.