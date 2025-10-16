خطفت الأنظار بجمالها.. درة بإطلالة ساحرة في افتتاح الجونة

كتبت- شيماء مرسي

تصوير - علاء أحمد

ظهرت الفنان درة بإطلالة ساحرة خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دروته الثامنة.

وارتدت درة فستان طويل باللون الأزرق اللامع بقصة الكب ومنفوش من الأسفل.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

ونسقت إطلالتها حقيبة يد باللون الأسود، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية من كوليه وخاتم وأسورة.

تتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.