بدلة من الخمسينات.. حسن أبو الروس بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان الجونة

كتبت- شيماء مرسي
تصوير- علاء أحمد

06:43 م 16/10/2025
ظهر الفنان حسن أبو الروس بإطلالة أنيقة، خلال حضوره فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وارتدى حسن بدلة من ستايل فترة الخمسينات باللون الأسود، ونسق أسفلها قميصا باللون الأبيض، مع إكسسوارات مكونة من سلسلة وخاتم.

وتتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.

