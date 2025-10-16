ظهرت الإعلامية لميس الحديدي بشكل مفاجئ، خلال تقديم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، وهي تلقي بقبلة للجمهور أثناء مرورها على السجادة الحمراء.

وارتدت لميس الحديدي فستانا طويلا باللون البيبي روز، يتميز بقصة ناعمة ومحتشمة بأكمام قصيرة، ومزين بتطريز بارز على طول الفستان ما يمنحه مظهرا لامعا وأنيقا.

اعتمدت تسريحة شعر كلاسيكية ومرفوعة جزئيا أو منسدلة بأناقة، مع مكياج يبرز ملامحها بأسلوب هادئ وراقٍ، وتضع قلادة ماسية مرصعة بالجواهر حول عنقها.

تتحول مدينة الجونة هذا الأسبوع إلى منصة يتلاقى فيها الإبداع السينمائي مع أناقة الموضة، خلال انطلاق الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الذي تستمر فعالياته حتى 24 أكتوبر الجاري، وسط أجواء احتفالية تشهد حضور كوكبة من النجوم.

وكالعادة تتحول السجادة الحمراء إلى عرض أزياء مفتوح، تتنافس فيه النجمات على إطلالات تخطف الأنظار بتوقيع أشهر المصممين المحليين والعالميين.

وفي هذه الدورة، يمتد الاهتمام من الأفلام ليشمل تألق النجمات في إطلالات تعبر عن شخصياتهن الفنية، في حين يضيف حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت لمسة من الفخامة العالمية، لتصبح السجادة الحمراء لمهرجان الجونة ملتقى للأناقة والثقافة والإبداع.