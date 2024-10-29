بـ 63 ألف جنيه.. 10 صور وفيديو لـ فستان بوسي شلبي في الجونة بتوقيع فؤاد سركيس

إطلالة من وكالة البلح وفستان بدون بطانة.. 100 صورة أثارت الجدل في

سارة عبد الرحمن تشيد بأناقة هذه الفنانة في مهرجان الجونة.. 35 صورة

كتبت- أميرة حلمي:

اختارت الإعلامية بوسي شلبي في خامس أيام مهرجان الجونة في دورته السابعة، إطلالة جذابة وأنيقة تتناسب مع أجواء المهرجان.

ارتدت فستان بتصميم أنيق من دار فؤاد سركيس، باللون الأسود الكلاسيكي مع تطريزات لامعة بارزة على الصدر والأكتاف وأساور الأكمام، مما يضفي لمسة فاخرة وجذابة على المظهر.

التصميم يبرز منطقة الرقبة والصدر بتفاصيل لامعة، خاصة مع القصات المفتوحة التي تظهر البشرة بأسلوب أنيق وغير مبتذل.

نسقت بوسي مع الفستان كلاتش باللون الفضي، وحذاء كعب عالي باللونين الأسود والفضي.

تكلفة الفستان:

بلغ سعر الفستان على موقع fouad sarkis 1,290 دولار أمريكي، أي ما يعادل 62,900 جنيه.

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