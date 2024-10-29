مهرجان الجونة

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بإطلالة مثيرة تجاوزت 100 ألف جنيه.. 10 صور لـ فستان رانيا يوسف في الجونة

04:40 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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    الفنانة رانيا يوسف في مهرجان الجونة السينمائي
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    رانيا تتألق في مهرجان الجونة
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    رانيا يوسف
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    سعر فستان رانيا يوسف في الجونة
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    بإطلالة مثيرة تجاوزت 100 ألف جنيه
  • عرض 10 صورة
    رانيا يوسف
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كتبت- أسماء العمدة:

ظهرت رانيا يوسف في افتتاح مهرجان الجونة في دورته السابعة بإطلالة اتسمت بالجرأة.

ارتدت فستان لامع بمزيج بين اللونين النحاسي والأسود، مصنوع من الحرير الطبيعي، من دار dolly.k_designs.

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جاء الفستان بتصميم فتحة ساق جانبية، وتطريزات يدوية على منطقة الصدر والأكمام، مما يضفي عليه لمسة من الفخامة.

تواصل "مصراوي" مع دار أزياء داليا زيان، وأكدوا أن سعر الفستان 120 ألف جنيه.

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بإطلالة مثيرة تجاوزت 100 ألف جنيه رانيا يوسف في الجونة مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي
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