13 صورة لـ أحمد سعد من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة

كتب : منى الموجي

12:59 ص 25/10/2025
    أحمد سعد من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (1)
    أحمد سعد من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (4)
    أحمد سعد من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (5)
    أحمد سعد من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (6)
    أحمد سعد من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (7)
    أحمد سعد من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (2)
    أحمد سعد من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (9)
    أحمد سعد من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (11)
    أحمد سعد من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (12)
    أحمد سعد من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (13)
    أحمد سعد من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (8)
    أحمد سعد من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي (3)

الجونة- منى الموجي:

أحيا النجم أحمد سعد حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء يوم الجمعة 24 أكتوبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وتفاعل النجوم مع سعد، وقاموا بترديد كلمات أغانيه "وسع وسع"، "مكسرات"، "إيه اليوم الحلو ده"، والرقص على أنغامها، كما عبروا عن إعجابهم بأغنيته الجديدة التي صنعها للمهرجان خصيصا ويقول مطلعها "شكلنا حلو قوي النهاردة، والحلاوة زايدة حتة".

وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي تكريم النجمة منة شلبي بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما شهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، التي تم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تضمنت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي مجموعة أفلام كبيرة من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وبرزت السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله.

المطرب أحمد سعد أحمد سعد يحيي حفل ختام مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

