نجوم مهرجان الجونة السينمائي يتفاعلون مع أغاني أحمد سعد في حفل الختام

"شبه بعض".. بالصور- إيمان العاصي مع ابنتها في حفل ختام الجونة السينمائي

الجونة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

تفاعل نجوم الفن في حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، مع أغاني المطرب أحمد سعد، الذي أحيا الحفل بعدد من أشهر أغانيه.

وقام النجوم بترديد كلمات أغاني سعد "وسع وسع"، "مكسرات"، "إيه اليوم الحلو ده"، والرقص على أنغامها، كما عبروا عن إعجابهم بأغنيته الجديدة التي صنعها للمهرجان خصيصا ويقول مطلعها "شكلنا حلو قوي النهاردة، والحلاوة زايدة حتة".

وكشف سعد أنه استعان بحضور حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، لتصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة وأنهم أدوا دورهم بشكل جيد، وأنه سوف يستعين بتفاعلهم في فيديو كليب الأغنية.

واختتم مهرجان الجونة السينمائي اليوم الجمعة 24 أكتوبر فعاليات دورته الثامنة، بإعلان الأفلام الفائزة.

وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي تكريم النجمة منة شلبي بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما شهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، التي تم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تضمنت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي مجموعة أفلام كبيرة من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وبرزت السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله.