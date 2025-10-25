إعلان

أحمد سعد يستعين بحضور حفل ختام "الجونة السينمائي" لتصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة

كتب : منى الموجي

12:43 ص 25/10/2025
الجونة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

استعان المطرب أحمد سعد، بحضور حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، لتصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة التي قدمها خصيصا للمهرجان.

وغنى سعد "شكلنا حلو قوي النهاردة، والحلاوة زايدة حتة"، وعقب الانتهاء من الأغنية، كشف للحضور أنهم أدوا دورهم بشكل جيد، وأنه سوف يستعين بتفاعلهم في فيديو كليب الأغنية.

واختتم مهرجان الجونة السينمائي اليوم الجمعة 24 أكتوبر فعاليات دورته الثامنة، بإعلان الأفلام الفائزة، وكان الفنان أحمد سعد مفاجأة الحفل، إذ أطل على الحضور مقدما أغنيته الشهيرة "إيه اليوم الحلو ده".

وعقب انتهاء الأغنية، أشار إلى تحضيره أغنية جديدة خصيصا للمهرجان يقول في مطلعها "شكلنا حلو قوي النهاردة، والحلاوة زايدة حتة"، معلقا "عملت أغنية لمهرجان الجونة السينمائي، حاسس إنها لذيذة".

وغنى سعد أغنيته مكسرات ثم وسع وسع، وسط تفاعل النجوم والمشاهير المتواجدين في المسرح.

وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي تكريم النجمة منة شلبي بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما شهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، التي تم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تضمنت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي مجموعة أفلام كبيرة من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وبرزت السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله.

المطرب أحمد سعد مهرجان الجونة السينمائي حفل ختام أحمد سعد يستعين بحضور حفل ختام الجونة

