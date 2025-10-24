رقص أحمد مالك في مهرجان الجونة بعد الفوز بجائزة أحسن ممثل.. صور

أحمد مالك بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل بـ"الجونة السينمائي": أول مصري ياخد

احتفل الفنان أحمد مالك بالرقص مع شقيقه حسن مالك بعد الفوز بجائزة أفضل ممثل، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

وأعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، عن فوز الممثل أحمد مالك بجائزة أفضل ممثل، عن دوره في فيلم "كولونيا" للمخرج محمد صيام.

وتسلم أحمد مالك الجائزة من رئيس لجنة تحكيم المسابقة النجمة ليلى علوي، وذلك بعد تصفيق كبير من الحضور، قائلا "أخيرا بعد ٨ دورات من الجونة السينمائي الدولي طبعا بس المصري، أخيرا جائزة أفضل ممثل وصلت مصر، أول ممثل مصري ياخد الجايزة يا جدعان".

وشهدت الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي تكريم النجمة منة شلبي بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية.

فيما شهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، والتي تم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.