إعلان

بعد تصريح هنادي مهنا عن أسوأ فستان.. 25 صورة للنجمات بفساتين موف في مهرجان الجونة

كتب : معتز عباس

10:45 م 24/10/2025 تعديل في 25/10/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    بسنت شوقي في الجونة (1)
  • عرض 25 صورة
    بسنت شوقي في الجونة (4) (1)
  • عرض 25 صورة
    بسنت شوقي في مهرجان الجونة (3)
  • عرض 25 صورة
    جيسيكا حسام الدين في مهرجان الجونة السينمائي (1)
  • عرض 25 صورة
    جيسيكا حسام الدين في مهرجان الجونة السينمائي (2)
  • عرض 25 صورة
    بسنت شوقي في الجونة (2) (1)
  • عرض 25 صورة
    جيسيكا حسام الدين في مهرجان الجونة السينمائي (4)
  • عرض 25 صورة
    بسنت شوقي في الجونة (3)
  • عرض 25 صورة
    جيسيكا حسام الدين في مهرجان الجونة السينمائي (7)
  • عرض 25 صورة
    جيسيكا حسام الدين
  • عرض 25 صورة
    داليا شوقي في مهرجان الجونة (1)
  • عرض 25 صورة
    داليا شوقي في مهرجان الجونة (2)
  • عرض 25 صورة
    داليا شوقي في مهرجان الجونة (3)
  • عرض 25 صورة
    داليا شوقي في مهرجان الجونة (4)
  • عرض 25 صورة
    داليا شوقي في مهرجان الجونة (6)
  • عرض 25 صورة
    ميس حمدان بالموف[1]
  • عرض 25 صورة
    ميس حمدان في مهرجان الجونة (1)
  • عرض 25 صورة
    جيسيكا حسام الدين في مهرجان الجونة السينمائي (5)
  • عرض 25 صورة
    ميس حمدان في مهرجان الجونة (3)
  • عرض 25 صورة
    هدى المفتي في مهرجان الجونة (1)
  • عرض 25 صورة
    هدى المفتي في مهرجان الجونة (2)
  • عرض 25 صورة
    هدى المفتي في مهرجان الجونة
  • عرض 25 صورة
    ميس حمدان في مهرجان الجونة (2)
  • عرض 25 صورة
    جيسيكا حسام الدين في مهرجان الجونة السينمائي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الفنانة هنادي مهنا عن أسوأ لون فستان شاهدته في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وخلال لقائها مع المذيع حسام المراغي، خلال حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، وجه لها سؤال، قائلًا: "هنادي.. أوحش فستان شفتيه في الجونة؟"، لترد ضاحكة: "بلاش أنا ونبي.. بس كان لونه موف".

ونستعرض في التقرير التالي 5 فنانات ظهرن بفساتين لونها موف خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وهم هدى المفتي، جيسيكا حسام الدين، بسمة، داليا شوقي، بسنت شوقي، ميس حمدان.

خطف العديد من النجوم والنجمات الأنظار في ، حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدورة الثامنة.

انطلق حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي على مسرح البلازا، بعزف السلام الجمهوري، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

الفنانة هنادي مهنا تصريح هنادي مهنا عن أسوأ فستان نجمات بفساتين موف في مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي هنادي مع المذيع حسام المراغي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

كيف يضمن البنتاجون قانونية عملياته في الكاريبي؟ المتحدث الرسمي يجيب لـ"مصراوي"
بين صعود وهبوط.. أسعار الذهب تخسر نحو 220 جنيها خلال أسبوع
متحدث باسم الخارجية الألمانية يكشف لمصراوي موقف برلين من مفاوضات سد النهضة