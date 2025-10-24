كشفت الفنانة هنادي مهنا عن أسوأ لون فستان شاهدته في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

وخلال لقائها مع المذيع حسام المراغي، خلال حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، وجه لها سؤال، قائلًا: "هنادي.. أوحش فستان شفتيه في الجونة؟"، لترد ضاحكة: "بلاش أنا ونبي.. بس كان لونه موف".

ونستعرض في التقرير التالي 5 فنانات ظهرن بفساتين لونها موف خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وهم هدى المفتي، جيسيكا حسام الدين، بسمة، داليا شوقي، بسنت شوقي، ميس حمدان.

خطف العديد من النجوم والنجمات الأنظار في ، حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدورة الثامنة.

انطلق حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي على مسرح البلازا، بعزف السلام الجمهوري، بحضور كوكبة من نجوم الفن وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.