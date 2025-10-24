عروسة باربي.. أسماء جلال تخطف الأضواء في حفل ختام الجونة السينمائي

تصوير- علاء أحمد:

خطفت الفنانة أسماء جلال الأضواء فور وصولها على ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بمدينة الجونة، وسط نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

ظهرت أسماء كعرائس الباربي، إذ ارتدت فستان بلون البينك جرئ وجذاب خطفت به الأنظار، والتقطت العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

وشهدت فعاليات مهرجان الجونة هذا العام العديد من الفعاليات الفنية، أبرزها الاحتفال بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، وتكريم الفنانة منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، والعرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور أبطاله وصناعه، كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز منصة سيني جونة.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

