10 صور لـ لينا صوفيا بإطلالة أنيقة وجذابة في ختام مهرجان الجونة

"ضحك وقبلة على الهواء".. نور إيهاب تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة السينمائي

كتب - معتز عباس:

تصوير /علاء أحمر:

شاركت الفنانة الشابة لينا صوفيا على السجادة الحمراء، وظهرت بإطلالة أنيقة وجريئة خطفت بها الأنظار.

وحرصت لينا على التقاط الصور على الريد كاربت بعد ظهورها مرتدية فستان جريء مطرز بالأشرطة الذهبية،

تختتم اليوم الجمعة 24 أكتوبر فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي شهد حضور كبير من نجوم الفن المصريين والعرب ومختلف دول العالم.

شهد مهرجان الجونة في دورته الثامنة عرض 70 فيلمًا، منها أربعون داخل المسابقة الرسمية، سواء أفلام روائية طويلة أو قصيرة أو وثائقية.

كما شهدت فعاليات مهرجان الجونة هذا العام العديد من الفعاليات الفنية، أبرزها الاحتفال بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، وتكريم الفنانة منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، والعرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور أبطاله وصناعه، كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز منصة سيني جونة.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.