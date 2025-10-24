"ضحك وقبلة على الهواء".. نور إيهاب تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة السينمائي

كتب - معتز عباس

تصوير / علاء أحمد:

خطفت الفنانة رانيا يوسف أنظار وعدسات المصورين في ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، والذي يشهد حضور كبير لنجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وظهرت رانيا يوسف بإطلالة مميزة وجذابة مرتدية فستان طويل، بحضور زوجها المخرج المنفذ أحمد جمال الذي شاركها الظهور على الريد كاربت.

تختتم اليوم الجمعة 24 أكتوبر فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي شهد حضور كبير من نجوم الفن المصريين والعرب ومختلف دول العالم.

شهد مهرجان الجونة في دورته الثامنة عرض 70 فيلمًا، منها أربعون داخل المسابقة الرسمية، سواء أفلام روائية طويلة أو قصيرة أو وثائقية.

كما شهدت فعاليات مهرجان الجونة هذا العام العديد من الفعاليات الفنية، أبرزها الاحتفال بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، وتكريم الفنانة منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، والعرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور أبطاله وصناعه، كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز منصة سيني جونة.