تصوير- علاء أحمد:

حضر منذ قليل الفنان حسن أبو الروس على ريد كاربت حفل ختام الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بمدينة الجونة.

ظهر حسن أبو الروس بإطلالة غريبة كعادته، إذ ارتدى بدلة بيضاء بالكامل ونظارة شمسية حملت نفس اللون وصبغ شعره باللون الأبيض.

ومنذ حفل الافتتاح وظهر الفنان حسن أبو الروس بالعديد من الإطلالات المثيرة للجدل ويحرص على التقاط العديد من الصور على الريد كاربت.

وشهدت فعاليات مهرجان الجونة هذا العام العديد من الفعاليات الفنية، أبرزها الاحتفال بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، وتكريم الفنانة منة شلبي بجائزة "الإنجاز الإبداعي"، والعرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور أبطاله وصناعه، كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز منصة سيني جونة.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يهدف إلى خلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة سيني جونة.

