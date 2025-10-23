ابنة عمرو دياب توجه رسالة لـ آية سماحة بسبب مهرجان الجونة .. ماذا قالت؟

أشادت نور ابنة الفنان عمرو دياب، بالفنانة آية سماحة وإطلالتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة هذا العام.

وأعادت نور، نشر إطلالة آية سماحة عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام"، وعلقت: "آية سماحة يا لكي من امرأة مذهلة".

ويعرض للفنانة آية سماحة حاليا مسلسل "ابن النادي" بطولة الفنان أحمد فهمي وعدد من الفنانين حاتم صلاح، سيد رجب، محمد لطفي، رشدي الشامي، تأليف مهاب طارق، إخراج كريم سعد.

تدور أحداث مسلسل "ابن النادي" في قالب كوميدي اجتماعي، تدور الأحداث حول شاب يرث نادٍ رياضي شعبي، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي.

