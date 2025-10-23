"قُبلة وفستان جريء".. مي الغيطي تتألق في سابع أيام مهرجان الجونة (صور)

أكثر من 300 ألف دولار.. "سيني جونة" يعلن عن الفائزين بجوائز نسخته الثامنة

خطفت الفنانة مي الغيطي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة.

ونشرت مي، الصور التي ظهرت فيها تمنح قبلة للكاميرات ومرتدية فستان قصير وجريء، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، لتنال من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض التعليقات، كالتالي: "برنسيسة، قمر أوي، احلى مي، سكر أوي، تحفة الفستان".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.