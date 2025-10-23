بـ"فستان قصير وجريء".. 10 صور لـ هنادي مهنا في سابع أيام مهرجان الجونة

"أوف شولدر"..لقاء الخميسي تتألق على ريد كاربت فيلم "المستعمرة" في الجونة

شاركت الفنانة هنادي مهنا، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها مرتدية فستان قصير، وذلك في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت هنادي، الصور التي ظهرت فيهات بفستان قصير وجريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "السادة الأفاضل".

وتفاعل مع اطلالتها عدد من نجمات الفن، حيث كتبت عبير صبري "قمراية يا نودي". وعلقت ناهد السباعي"مين المزة الجامدة دي؟". وكتبت هدى المفتي "جميلة جدا".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.