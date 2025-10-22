مي الغيطي تستعرض فستانها في سادس أيام مهرجان الجونة (صور)

"حلم أصبح حقيقة".. أسما شريف منير تنشر صورًا جديدة لها من مهرجان الجونة

استعرضت الفنانة مي الغيطي، فستانها الجديد الذي ظهرت به على السجادة الحمراء في سادس أيام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة.

ونشرت مي الغيطي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مهرجان الجونة السينمائي 8".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حلوة، زي العسل، قمر يا مي، ايه الحلاوة دي، الفستان جميل".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.