نجلاء بدر تستعرض إطلالتها الجريئة في مهرجان الجونة.. والجمهور يعلق

"حلم أصبح حقيقة".. أسما شريف منير تنشر صورًا جديدة لها من مهرجان الجونة

خطفت الفنانة نجلاء بدر الأنظار على الريد كاربت بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

ونشرت نجلاء صورًا لها من ظهورها اللافت والجريء على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة، من مشاركتها في عرض فيلم "السادة الأفاضل".

نالت الإطلالة إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جمال ودلال"، "الله على حسنك وجمالك"، "ايه القمر دا"، "ساحرة الجونة"، "حلاوتك في الفستان".

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

