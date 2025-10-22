"حلم أصبح حقيقة".. أسما شريف منير تنشر صورًا جديدة لها من مهرجان الجونة

خطفت الفنانة جومانا مراد، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة خلال تواجدها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة.

ونشرت جومانا، فيديو يبرز إطلالتها التي ارتدت فيها (فستان قطيفة)، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تألق".

وجاءت بعض تعلقات الجمهور، كالتالي: "احلويتي، ايه الجمال ده، الله يحفظك، قمر، الجمال والذوق، عسل أوي".

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.