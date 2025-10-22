بفساتين جريئة.. 25 صورة لرواد مهرجان الجونة من الفتيات على السجادة الحمراء

خطفت الفنانة مايا دياب، الأنظار إليها بإطلالة جريئة خلال تواجدها بمدينة الجونة لحضور فعاليات المهرجان بدورته الثامنة هذا العام.

ونشرت مايا دياب، الصور التي ظهرت فيها مرتدية إطلالة جريئة أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك، حبيبت البحر كتير، ميوشة الحلوة، دايما جميلة".

وكانت آخر أعمال مايا دياب أغنية "حرمت أحبك" والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.