بفساتين جريئة.. 25 صورة لرواد مهرجان الجونة من الفتيات على السجادة الحمراء

شاركت الفنانة رنا رئيس، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها خلال تواجدها بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة.

ونشرت رنا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير وإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، حلوة، حمد الله على السلامة، سكر، أبيض على الأبيض".

وكانت رنا رئيس قد تعرضت مؤخرا لأزمة صحية طارئة، إذ تعرضت للإجهاض، ومعانتها من نزيف استمر لـ أربعة أيام.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.