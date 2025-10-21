فستان بـ وردة رقيقة.. جملة عوض تسحر الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي

تصوير- علاء أحمد:

خطفت الفنانة جميلة عوض الأضواء فور وصولها على ريد كاربت العرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" مساء اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

ظهرت جميلة مرتدية فستان أسود مزين بوردة رقيقة سحرت به الأنظار وخطفت بها عدسات المصورين، وحرصت على تحية المتواجدين والتقطت العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

تدور أحداث فيلم "السادة الأفاضل" بعد وفاة الأب جلال، تنهار حياة عائلة أبو الفضل الهادئة. فيجد الأبن الأكبر طارق نفسه مسؤولًا عن كل شي، بينما يعود حجازي من القاهرة ليكتشف أن التعامل مع مرضاه أسهل بكثير من التعامل مع أسرته. تتعقد الأمور أكثر مع ظهور الرجل الغامض سمير إيطاليا، الذي يطالب العائلة بمبلغ كبير من المال. وبين ديون الأب، وتحف أثرية مشبوهة، تتحول محاولات الأخوين للإصلاح لسلسلة كوارث تزيد الوضع سوءًا.

الفيلم يشارك فيه كوكبة من نجوم السينما هم محمد ممدوح، أشرف عبد الباقي، طه دسوقي، دنيا ماهر، علي صبحي، حنان سليمان، ميشيل ميلاد بشاي، إنتصار، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي.

وكانت آخر مشاركات جميلة عوض على شاشة السينما بفيلم "في عز الضهر" بطولة الفنان مينا مسعود.

يذكر أن جميلة عوض تنتظر عرض عدد من أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة منها فيلم "ريد فلاج" بطولة أحمد حاتم، شريف منير، نسرين أمين، إنتصار، تأليف أحمد محيي، إخراج محمود كريم.

