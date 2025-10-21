إعلان

"جرأة وأناقة".. رانيا منصور وابنتها توانا يخطفان الأنظار في مهرجان الجونة

كتب : معتز عباس

09:48 م 21/10/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    توانا ابنة رانيا منصور في مهرجان الجونة (1)
  • عرض 17 صورة
    توانا ابنة رانيا منصور في مهرجان الجونة (4)
  • عرض 17 صورة
    توانا ابنة رانيا منصور في مهرجان الجونة (5)
  • عرض 17 صورة
    توانا ابنة رانيا منصور في مهرجان الجونة (6)
  • عرض 17 صورة
    راننيا منصور وابنتها توانا (1)
  • عرض 17 صورة
    توانا ابنة رانيا منصور في مهرجان الجونة (2)
  • عرض 17 صورة
    راننيا منصور وابنتها توانا (3)
  • عرض 17 صورة
    راننيا منصور وابنتها توانا (5)
  • عرض 17 صورة
    توانا ابنة رانيا منصور في مهرجان الجونة (3)
  • عرض 17 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة (2)
  • عرض 17 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة (3)
  • عرض 17 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة (4)
  • عرض 17 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة (5)
  • عرض 17 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة (6)
  • عرض 17 صورة
    رانيا منصور في مهرجان الجونة (1)
  • عرض 17 صورة
    راننيا منصور وابنتها توانا (2)

تصوير /علاء أحمد:

خطفت الفنانة رانيا منصور الأنظار على السجادة الحمراء، في اليوم السادس في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

وحرصت رانيا منصور على الظهور بصحبة ابنتها توانا الجوهري على الريد كاربت، والتقاط الصور التذكارية أمام الحضور.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

الفنانة رانيا منصور رانيا منصور وابنتها توانا إطلالة رانيا منصور بمهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي

