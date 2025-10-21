"صغرت 20 سنة".. ليلى علوي وسط النجوم الشباب في الجونة السينمائي

تصوير /علاء أحمد:

خطفت الفنانة رانيا منصور الأنظار على السجادة الحمراء، في اليوم السادس في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

وحرصت رانيا منصور على الظهور بصحبة ابنتها توانا الجوهري على الريد كاربت، والتقاط الصور التذكارية أمام الحضور.

تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.