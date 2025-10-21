إعلان

فستان ساحر.. 13 صورة لـ نورهان منصور بإطلالة جريئة في مهرجان الجونة

كتب : معتز عباس

09:39 م 21/10/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    نورهان منصور على الريد كاربت في مهرجان الجونة (4)
  • عرض 13 صورة
    نورهان منصور على الريد كاربت في مهرجان الجونة (5)
  • عرض 13 صورة
    نورهان منصور على الريد كاربت في مهرجان الجونة (3)
  • عرض 13 صورة
    نورهان منصور على الريد كاربت في مهرجان الجونة (7)
  • عرض 13 صورة
    نورهان منصور على الريد كاربت في مهرجان الجونة (8)
  • عرض 13 صورة
    نورهان منصور على الريد كاربت في مهرجان الجونة (9)
  • عرض 13 صورة
    نورهان منصور على الريد كاربت في مهرجان الجونة (6)
  • عرض 13 صورة
    نورهان منصور على الريد كاربت في مهرجان الجونة (10)
  • عرض 13 صورة
    نورهان منصور على الريد كاربت في مهرجان الجونة (12)
  • عرض 13 صورة
    نورهان منصور على الريد كاربت في مهرجان الجونة (2)
  • عرض 13 صورة
    نورهان منصور على الريد كاربت في مهرجان الجونة (13)
  • عرض 13 صورة
    نورهان منصور على الريد كاربت في مهرجان الجونة (11)

كتب - معتز عباس:
تصوير /علاء أحمد:
شهدت السجادة الحمراء لليوم السادس في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي توافد أبطال فيلم "السادة الأفاضل".

وحضرت على الريد كاربت لمهرجان الجونة، الفنانة نورهان منصور، التي ظهرت بإطلالة جريئة، مرتدية فستان أنيق وساحر، خطفت به الأنظار وعدسات المصورين.
تقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.
مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

السجادة الحمراء مهرجان الجونة السينمائي فيلم السادة الأفاضل إطلالة جريئة نورهان منصور

