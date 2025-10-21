فستان مطرز وشفاف.. مريم الخشت تخطف الأنظار في الجونة السينمائي

تصوير-علاء أحمد:

حرصت الفنانة مريم الخشت على حضور العرض الأول لفيلم "السادة الأفاضل" الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

خطفت مريم الأنظار فور وصولها على الريد كاربت مرتدية فستان أنيق مطرز وشفاف خطفت به الأنظار، وحاز على اعجاب الحضور.

تدور أحداث فيلم "السادة الأفاضل" بعد وفاة الأب جلال، تنهار حياة عائلة أبو الفضل الهادئة. فيجد الأبن الأكبر طارق نفسه مسؤولًا عن كل شي، بينما يعود حجازي من القاهرة ليكتشف أن التعامل مع مرضاه أسهل بكثير من التعامل مع أسرته. تتعقد الأمور أكثر مع ظهور الرجل الغامض سمير إيطاليا، الذي يطالب العائلة بمبلغ كبير من المال. وبين ديون الأب، وتحف أثرية مشبوهة، تتحول محاولات الأخوين للإصلاح لسلسلة كوارث تزيد الوضع سوءًا.

الفيلم يشارك فيه كوكبة من نجوم السينما هم محمد ممدوح، أشرف عبد الباقي، طه دسوقي، دنيا ماهر، علي صبحي، حنان سليمان، ميشيل ميلاد بشاي، إنتصار، تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة مريم الخشت كانت بمسلسل "الشرنقة" بطولة الفنان أحمد داود.

اقرأ أيضا:

بالصور| بكاء يسرا وحسين فهمي في ندوة بمهرجان الجونة السينمائي لهذا السبب

بالدموع.. مصطفى هريدي يكشف مأساة ابتعاده عن ابنه: "ماشوفتش ابني من ٧ سنين"