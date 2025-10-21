بعد شفائها من وعكتها الصحية.. رنا رئيس تظهر بإطلالة جريئة في الجونة

كتب - معتز عباس:

تصوير / علاء أحمد:

توافد نجوم الفن المصريين والعرب على السجادة الحمراء لفيلم "السادة الأفاضل" في مهرجان الجونة السينمائي الدورة الثامنة.

وشهدت السجادة الحمراء، تألق الفنانة الشابة يارا عزمي والتي ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان باللون الأصفر.

وتقام فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان في مدينة الجونة في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض باقة مختارة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع إيلاء اهتمام خاص بالسينما العربية، وإتاحة منصة للحوار والتواصل بين الثقافات عبر فن السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع الأفلام العرب بنظرائهم الدوليين، وتعزيز فرص التعاون والتبادل، إضافة إلى دعم صناعة السينما في المنطقة واكتشاف المواهب الجديدة التي تثري المشهد السينمائي.

